In via Azuni a Cagliari c’è un ottico storico: fin dal 1946 la famiglia Pasella vende lenti e montature a tantissimi cagliaritani. Antonio, figlio d’arte, è tra i gestori dell’attività. La pedonalizzazione di via Azuni la “vede” come il fumo negli occhi: “Contrario, significa far morire no commercianti, già siamo in pochi, siamo molto a rischio se creeranno una via pedonale, anche perché noi siamo lontani dalle strade principali, sicuramente avremo una riduzione degli affari”. Che, di “riflesso”, è già avvenuta a causa “del Corso Vittorio pedonale, i clienti si lamentano così come i commercianti”.

Per l’ottico, solo chi vive in una via pedonale è felice: “Ma per una questione di passaggio”. E se il Comune chiuderà davvero via Azuni alle auto? “Valuterò al momento, chiedo all’amministrazione comunale di non continuare a farci morire”.