Antonio Megalizzi in coma, Ã¨ gravissimo il giovane cronista italiano coinvolto nell’attentato di Strasburgo

Antonio Megalizzi in coma, è gravissimo il giovane cronista radiofonico italiano coinvolto nell’attentato di Strasburgo. Tutti i dettagli in diretta dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Tra i feriti dell’attentato a Strasburgo c’è anche un italiano: Antonio Megalizzi, giovane giornalista radiofonico di 29 anni. A quanto si apprende, nel momento dell’attacco sarebbe stato raggiunto da un proiettile all’altezza della nuca. La famiglia si trova a Strasburgo ed è in contatto con il ministero degli Esteri. Le condizioni del giovane sono gravissime. “Ci hanno detto che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile sparato da quel delinquente – racconta Danilo Moresco, padre della fidanzata -. E’ in coma e non si può operare per la posizione gravissima del proiettile che è arrivato alla colonna alla base del cranio, vicino alla spina dorsale”. Le due ragazze italiane che erano con lui (la trentina Caterina Moser e Clara Stevanato, veneta e residente a Parigi) “ce l’hanno fatta a scappare”, aggiunge. “Hanno perso di vista Antonio, perché lui era rimasto a terra”.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018