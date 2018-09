Antonella Coghe, il suo sorriso spezzato dopo una drammatica escursione a Baunei: è morta la giovane escursionista di Nughedu Santa Vittoria che questa mattina era caduta da una parete rocciosa durante una gita sul Supramonte. Per lei non c’è stato niente da fare: era in gita insieme ad Antonio Sedda, l’amico di Gavoi che per primo ha dato l’allarme dopo che è avvenuto l’incidente.

Nell’area di Baccu Maduloru, una delle più conosciute e frequentate dagli amanti del trekking, la zona è nota come molto ripida e pericolosa. Forse una fatalità o una distrazione ha portato via questa dolcissima ragazza che amava la montagna più di ogni altra cosa. Tantissimi gli amici che sulla sua bacheca Fb stanno mettendo tanti cuoricini: “Sei andata via troppo presto Antonella, che la terra ti sia lieve”.

Ultima modifica: 29 settembre 2018