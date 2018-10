“Annamaria Giordano Ã¨ viva”: l’82enne cagliaritana avvistata a Monserrato

Si riaccende la speranza, a sette giorni dalla scomparsa, di ritrovare sana e salva Annamaria Giordano. Dopo la video intervista esclusiva su Cagliari Online, nella quale il figlio Mario Calamida ipotizzava “un rapimento”, ecco un nuovo e importantissimo sviluppo. “Mia mamma è stata vista ieri mattina (mercoledì 24 ottobre 2018, ndr) a Monserrato. È entrata in una pasticceria di via San Lorenzo e ha acquistato due paste. La titolare me l’ha confermato, aggiungendo dei particolari che non mi lasciano dubbi, come la postura curva e il fatto che mamma guarda fisso per terra”, spiega Calamida, contattato dalla redazione di Cagliari Online. Una svolta importantissima: proprio ieri, infatti, i Vigili del fuoco – in azione con la squadra dei sommozzatori prima e dei droni poi – ha perlustrato il laghetto e il canale di Terramaini, alla ricerca dell’anziana. Proprio in quelle ore, stando alla testimonianza della commerciante, raccolta dal figlio, Annamaria Giordano era ancora viva.

“Abbiamo già compiuto dei giri per tutta Monserrato, continueremo anche nella giornata di domani”, spiega Calamida. E la speranza di tutti è che l’82enne, scomparsa nel nulla dal diciotto ottobre scorso, possa essere ritrovata viva.

