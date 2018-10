Annamaria di Cagliari, un mistero lungo 8 giorni: “Mamma ormai puÃ² essere ovunque, aiutateci”

Annamaria Giordano non si trova nemmeno a Monserrato. Dopo un intero giorno di ricerche, “abbiamo anche visto i filmati delle telecamere della polizia Municipale”, dell’82enne scomparsa da via del Fangario a Cagliari il diciotto ottobre scorso non c’è ancora, putroppo, nessuna traccia. Alta un metro e cinquanta, malata di alzheimer, la sua scomparsa assume ormai i contorni di un rompicapo. L’ultimissima segnalazione ritenuta attendibile dalla famiglia – quella della titolare di una pasticceria in via San Lorenzo a Monserrato – non ha portato nessuno sviluppo utile. E il figlio, Mario Calamida, è angosciato: “Non sappiamo più dove cercare, siamo in un vicolo cieco. La stessa Prefettura non ci ha comunicato più nulla”.

E l’appello a farsi vivo per chiunque possa ricordarsi, anche a distanza di giorni, di aver incrociato Annamaria Giordano, è d’obbligo: “Mamma ormai può essere ovunque. Chiunque sappia qualcosa o possa fornire elementi utili alle ricerche, vi prego, chiami subito le Forze dell’ordine”.

