“Anima e Core” de Is Mascareddas a Cagliari per Il Grande Teatro dei Piccoli

“Il Grande Teatro dei Piccoli”- Estate 2018 organizzato da Is Mascareddasprosegue con un altro duplice appuntamento al Teatro Civico di Castello a Cagliari. Focus sul teatro di figura – DOMANI ( sabato 8 settembre) alle 19  – con “Anima e Coru” ovvero “I Burattini all’Opera” dei “padroni di casa” – Is Mascareddas / Compagnia Viaggiante di Burattini e Marionette: un omaggio alla grande burattineria italiana attraverso brevi sketches, in cui si alternano personaggi e trame, stili, registri e linguaggi differenti, firmato da Cristiano Bandini insieme con Antonio Murru, per un itinerario a suon di musica tra le differenti tecniche e le molteplici possibilitĂ espressive delle teste di legno (o di cartapesta) – quasi o forse fin “troppo” umane.

Un tributo al giornalista e scrittore sardo prematuramente scomparso, con la pièce che rappresenta il “manifesto” della compagnia, nata non a caso in occasione del trentennale come sintesi della poetica legata al teatro di figura – un’arte antica e insieme modernissima, capace di fondere lo spirito del teatro popolare, la sua freschezza e immediatezza con la sapienza dei grandi artigiani creatori di burattini (e marionette), la fantasia degli autori e il talento degli “animatori”, con un raffinato meccanismo metateatrale per trasportare gli spettatori fin dietro le quinte e nel “cuore” dell’opera.

SuggellerĂ il cartellone dell’Estate 2018 de “Il Grande Teatro dei Piccoli”organizzato da Is Mascareddas – domenica 9 settembre alle 19  – “Bab’Orcu”di Fueddu e Gestu con Nanni Melis e Rossano Orrù per la regia diGiampietro OrrĂą: il destino mette di fronte in una notte di luna l’insaziabile e terribile mangiatore di uomini e Pistirrinchinu (mignolino), che è sempre riuscito a sfuggirgli e stavolta persuaderĂ l’avversario ad avventurarsi dentro altri “contus”, nuove storie.

