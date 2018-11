Un vero e proprio ciclone mediatico: il video del medico “più bello d’Italia” di Casteddu e Sintony su Repubblica e al Tg4 di Mediaset. Stasera in onda al Tg4 di Mediaset il video di Giovanni Angiolini. Intanto oltre al Corriere della Sera anche Repubblica cita Casteddu Online e la frase diventata virale del medico sardo, pubblicata nell’intervista di Casteddu Online realizzata negli studi di Radio Sintony. Repubblica scrive: “Dottore credo che da oggi avrò molto mal di schiena non so come mai ma mi è appena iniziato”, scrivono le seguaci di Angiolini, che su Instagram conta 251mila followers. Intervistato dal giornale sardo Casteddu online il medico risponde: “Spero non vogliano davvero fratturarsi una gamba per farsi visitare da me, sennò le curerei e poi le manderei in Psichiatria”. Davvero un successo mediatico diventato nazionale, anche per merito delle tante ragazze sarde invaghite di lui sui social network…Qui il link di repubblica: https://www.repubblica.it/le-storie/2018/11/18/news/giovanni_angiolini-211981399/amp/?fbclid=IwAR0INzNQGkrlb9MZB6hpd-PQpf3A8wxOZfoCQZg-970RRzta0UZQs8YMxkc

Ultima modifica: 18 novembre 2018