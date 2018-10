Angelo Sanna, la morte due mesi e mezzo dopo il tragico incidente in moto in cui perse la vita il fratello. Il 62enne di Sanluri ha combattuto una lunga battaglia, ieri il suo cuore si è fermato. Era il primo agosto, quando ci fu il terribile schianto a Lunamatrona: un crash nel quale perse la vita il fratello Cesare Sanna, 50 anni, di Furtei. Per Angelo da subito le speranze erano ridotte a un lumicino: troppo gravi le ferite riportate in quel drammatico incidente per potere sperare, ma i medici dell’ospedale Brotzu di Cagliari ce l’hanno messa tutta per salvarlo. I due fratelli Sanna erano a bordo della loro moto di grossa cilindrata quando si schiantarono contro la Fiesta guidata da un uomo di 89 anni. Un terribile impatto, una doppia tragedia il cui finale si è consumato ieri.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018