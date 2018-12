Lo schiaffo “sardista” di Andrea Murgia: “Psd’Az? No, parliamo di cose serie”

Lo slogan? “Testa, cuore e gambe in Sardegna”. E allora, se Autodeterminatzione ha scelto di citare l’Isola come “claim” della sua campagna elettorale, la domanda ci sta tutta: e chi potrebbe dire che c’è già il Psd’Az? “No, no, no, parliamo di cose serie. Con loro non ci può essere dialogo, non rientrano nel nostro campo di ragionamento”. È netto Andrea Murgia, candidato alla carica di presidente della Regione, nella sua prima uscita pubblica: “Stiamo scrivendo il programma con tutti i sardi, andando in giro e accettando tutti i confronti. Il nostro è un progetto aperto”, osserva Murgia.

“Ci aspettano settimane intense, stanno uscendo le primissime schede del nostro programma, che sarà di rottura e non solo di riforma, contro quelli che hanno governato e lasciato l’Isola in queste condizioni. Di sicuro noi non avremo nessun giudice o capo romano che deciderà per noi”.

Ultima modifica: 21 dicembre 2018