di Paolo Rapeanu

ndr) è il mio compleanno, spero che mi facciano un regalo, anche se in ritardo, per me e i miei animali”. Cioè una casa, una stanza, insomma un tetto. C’è il freddo che è già arrivato anche in città, e vivere dentro un’auto con la batteria scarica e con poche coperte non è il massimo. Meglio, non è umanamente tollerabile. Ha deciso di metterci la faccia, di mostrare il volto di un 37enne – domani 38enne – in crisi nera. Andrea Meloni, è lui il cagliaritano che vive dentro l’auto del padre morto a Tuvumannu, in via Castelli, “riscaldato” solo dall’affetto dei suoi due cani e delle sue due gatte. Dopo l’appello-sos lanciato su Cagliari Online qualcosa, fortunatamente, si muove: “Ho ottenuto un incontro con l’assistente sociale, lunedì prossimo conoscerò il mio destino. Domenica (domani,) è il mio compleanno, spero che mi facciano un regalo, anche se in ritardo, per me e i miei animali”. Cioè una casa, una stanza, insomma un tetto. C’è il freddo che è già arrivato anche in città, e vivere dentro un’auto con la batteria scarica e con poche coperte non è il massimo. Meglio, non è umanamente tollerabile.

Una vita difficile, quella di Meloni: al lavoro dall’età di sette anni “vendendo prezzemolo fuori dal mercato civico di via Quirra e pulendo i box del pesce”, una famiglia mai unita e con mille e più problemi, poi il carcere “nel 2008, ho scontato tutta la mia pena, con anche due anni di volontariato alla Caritas, don Marco Lai mi conosce bene. Sono venute a trovarmi delle persone, dopo l’articolo, portando cibo per me e gli animali, li ringrazio tantissimo anche perché molti di loro mi hanno raccontato di situazioni peggiori delle mie che hanno vissuto in passato. Mi sono messo a piangere”, confessa Meloni. Che, a breve, spera di sorridere. Al caldo. Sotto un tetto in una Cagliari dove la povertà, purtroppo, colpisce ancora troppi. “Incrocio tutte le dita, anche quelle dei piedi”. Come dargli torto.

Ultima modifica: 17 novembre 2018