Andrea Basciu, l’altro eroe: “Mio cognato ha salvato la ragazza che stava per soffocare per una polpetta a Sestu”

Andrea Basciu, l’altro eroe: “E’ stato mio cognato a salvare la ragazza che stava per soffocare per una polpetta a Sestu”. Un salvataggio a due, quello avvenuto a Sestu nei giorni scorsi: una donna stava pranzando alla “Corte del sole” quando, all’improvviso, è andata in arresto respiratorio e ha perso conoscenza. A salvarla c’è stato il sassarino Agus, ma anche un’altra persona. A rivelarlo è un testimone diretto, Agostino faedda, che racconta: “E’ vero che il sig. Nicola Agus ha iniziato la manovra sulla ragazza che stava per soffocare, ma chi è riuscito effettivamente a completare la manovra di Heimlich e a far riprendere la donna ormai cianotica è stato Andrea Basciu che conosco benissimo in quanto è mio cognato. Ritengo che i meriti vanno divisi in maniera equa e che chi ha raccontato il fatto o non era ben informato o ha omesso una parte rilevante dei fatti. L’importante è che la ragazza si sia salvata, questo è fondamentale, ma ritengo sia giusto e corretto dare i meriti a tutti i protagonisti di questa storia che per fortuna e per il coraggio e l’intraprendenza di due persone è finita bene”.

Ultima modifica: 1 gennaio 2019