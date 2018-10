Incidente stradale nel quartiere di Villanova a Cagliari.

Un pedone di 83 anni di Escalaplano, residente in città, è stato investito nella tarda mattinata di oggi in via Manzoni da una Nissan Qashqai condotta da un uomo di 51 anni di Cagliari.

Il pedone √® stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico Universitario in codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018