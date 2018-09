Ancora un incidente mortale in Sardegna: muore un centauro di 34 anni, nello schianto terribile avvenuto oggi nella strada che da Olbia conduce a Golfo Aranci. La vittima è Gianluca Carta: la sua Kawasaki 600 si è scontrata violentemente contro il guard rail e per lui non c’è stato niente da fare.

Ultima modifica: 16 settembre 2018