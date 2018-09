Ancora spaccio di droga in piazza del Carmine: i carabinieri arrestano un giovane extracomunitario. Nel corso della serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia CC di Cagliari hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale un giovane originario del Gambia, pregiudicato, classe 1999. Secondo le ricostruzioni dei militari il giovane extracomunitario che si trovava in Piazza del Carmine, aveva poco prima venduto della sostanza stupefacente del tipo hashish a un turista austriaco che, fermato e controllato dai carabinieri riferiva tutti i dettagli dello spacciatore.

Sottoposto a perquisizione personale infatti, il gambiano veniva trovato in possesso delle banconote provento dell’attività di spaccio e pertanto condotto presso gli uffici del comando provinciale dove opponeva una violenta resistenza ai militari operanti che pertanto lo traducevano presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nella mattinata odierna.

Ultima modifica: 13 settembre 2018