Ancora nessuna traccia del pastore disperso a Castiadas: ricerche a tappeto

Non si hanno ancora notizie, nonostante le ricerche a tappeto, del pastore di 38 anni, Nicola Campitello, originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, disperso da ieri in località Bau is Arenas, nelle campagne di Castiadas. La zona molto impervia rende difficoltose le operazioni di ricerca da parte del corpo forestale e dei vigili del fuoco che vanno avanti anche con l’ausilio dei droni. L’uomo potrebbe essere stato sorpreso dalla furia dell’acqua mentre tentava di mettere in salvo il pascolo.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018