Anche Quartucciu finisce allagata, con l’acqua che supera gli scalini delle abitazioni: il video girato dalla nostra lettrice Marcella Cocco testimonia i minuti di emergenza in un altro centro importante dell’hinterland di Cagliari, a dimostrazione che la pioggia √® stata intensa. Le immagini sono state realizzate tra via degli Ulivi e via Antonio Ballero.

