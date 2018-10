“Anche il carcere di Cagliari allagato, per fortuna nessun ferito”

“Anche il carcere di Cagliari allagato e senza luce.”

A dichiararlo è il Segretario Generale Aggiunto dell’O.S.A.P.P – Domenico Nicotra – che rende note le criticità che la recente alluvione ha causato all’interno della Casa Circondariale di Cagliari che nella serata del 10 ottobre u.s. ha visto i propri scantinati allagati e l’interno Istituto al buio per un black out.

“Per fortuna, prosegue Nicotra, le criticità non si sono acuite perché diversamente sarebbe stato interessante capire in ossequio a quale piano di evacuazione il Direttore, che comunque era presente in Istituto, avrebbe dato l’ordine e con quale personale, tra l’altro. E questo perché per quanto è dato conoscere sembrerebbe che addirittura sia stata presa in considerazione da alcuni superiori la disponibilità da parte di alcuni Poliziotti Penitenziari a offrire attività di protezione civile.”

“Per fortuna, conclude il sindacalista dell’O.S.A.P.P, nessun ferito si è registrato all’interno della Casa Circondariale di Cagliari ma si spera che, eventualmente, anche in futuro la dea bendata dia la sua protezione.”

