“Altro che abbandono scolastico in calo in Sardegna. L’isola è “maglia nera” in Italia”. Questo è il commento del consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde al dossier diffuso da Tuttoscuola, secondo cui in Italia il tasso di abbandono più elevato è in Sardegna (33%), seguita dalla Campania (29,2%). Un tasso di abbandono da terzo mondo posto che la Thailandia, Russia, Taipei, Kazakistan stanno sotto il 5 per cento. “Questi dati certificano che l’annuncio dato ad Aprile da Pigliaru, secondo il quale l’abbandono in Sardegna era diminuito per merito degli investimenti nell’ambito del progetto Iscol@, era frutto di fantasia.” L’ex sindaco di Alghero ricorda che le dichiarazioni programmatiche di Pigliaru del 2014 vedevano in posizione centrale la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastici. “Lotta che s’è limitata ad interventi di edilizia scolastica a pioggia –denuncia Tedde-. Un vero e proprio fallimento che oggi è certificato da Tuttoscuola.” Secondo il consigliere regionale posto che le cause della dispersione sono prevalentemente di tipo socio-culturale, le azioni politiche regionali avrebbero dovuto tradursi in investimenti mirati per sostenere le scuole a più alto rischio, e quindi quelle delle periferie e dei centri affetti da “spopolamento” e gli istituti tecnici e professionali. “Altro che interventi edilizi a pioggia. La considerazione finale –chiude l’ex sindaco di Alghero- è alla Bartali “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”.

Ultima modifica: 10 settembre 2018