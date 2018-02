Alternanza scuola-lavoro: Creative Day allo IED di Cagliari

IED e alternanza scuola-lavoro: una pratica didattica e una esperienza formativa che unisce “sapere”, “saper essere” e “saper fare”, orienta¬†¬†le aspirazioni dei giovani e apre la didattica al mondo esterno. In sintesi: organizzazione, sviluppo completo di un’idea progettuale, implementazione delle competenze che la scuola dell’obbligo ha gi√† sviluppato in termini pi√Ļ professionalizzanti, attraverso la messa in campo di preparazione, strumentazioni e software sofisticati disponibili in sede.

Una bella opportunit√† per sviluppare competenze che un domani potranno essere spendibili nel mondo del lavoro, per scoprire o approfondire le proprie attitudini e capacit√†, le proprie passioni, ma anche un momento importante di crescita attraverso una stimolante immersione nella realt√† a contatto con i professionisti del settore, oltre la teoria. Il sapere scolastico applicato ai contesti reali, dove i giovani possano cogliere le tendenze dell’innovazione continua, i nuovi saperi e quelli utili al loro ingresso nel mercato del lavoro, tra studio e competenze tecnico-professionali. IED Cagliari dallo scorso anno promuove la sperimentazione di queste attivit√† laboratoriali attraverso una serie di workshop di otto ore ciascuno gestiti da una rosa di propri docenti, e declinati sui vari indirizzi di provenienza degli studenti degli Istituti Superiori (scientifico, classico, artistico, professionale, ecc.) e sulle loro competenze base.¬†Perch√® parlare di Alternanza Scuola Lavoro?¬†Perch√®¬†il 15 febbraio allo IED Cagliari, ci sar√†un mix¬†fra il¬†Creative Day¬†(aperto a tutti gli interessati e gratuito)¬†e il coinvolgimento degli studenti di alcuni Istituti Superiori di Cagliari¬†in una esperienza dei percorsi temporanei di apprendimento in ambito lavorativo (ASL) nella sede dell’Istituto Europeo di Design,¬†a Villa Satta. Una giornata dedicata al flusso delle idee creative e alla realizzazione di progetti concreti, a cui parteciperanno¬†quattro scuole secondarie quali ilLiceo Classico Siotto Pintor, Liceo Scientifico Michelangelo, Liceo Artistico Foiso Fois, Istituto Professionale Pertini, indirizzo di moda,¬†e circa ottanta alunni della quarta e della quinta classe, con una media di 15-20 studenti per indirizzo scolastico.

Design,¬†Moda,¬†Arti Visive¬†e¬†Comunicazione: questi i temi trattati nei quattro workshop con una proposta concentrata¬†dalle 9.00 del mattino alle 18.00¬†per offrire ai ragazzi e alle ragazze una rara occasione di fare una esperienza concreta, pi√Ļ vicina alle professioni, soprattutto nella prima parte. Per quanto riguarda l‚ÄôAlternanza Scuola Lavoro, lo IED comprendendo il suo spirito ha iniziato da subito a strutturare delle proposte semi-lavorative, proponendo quindi dei moduli in cui viene sviluppato un progetto che partendo da un brief, si nutre delle idee del team e si conclude con la presentazione simulata all’azienda o al cliente.¬†I partecipanti diventeranno cos√¨ veri designer e esperti di moda per un giorno. Potranno scoprire i segreti dell’animazione 3D nei videogiochi e sperimentare il montaggio attraverso l’utilizzo dei software 3D Studio Max e VRay, affiancati dal docente IED¬†Gian Pierluigi Secci¬†nel corso¬†di Media Design, o cimentarsi come veri Interior designer, progettando e arredando in 3D un appartamento con la docente IED¬†Paola Riviezzo¬†nel workshop di¬†Interior Design; e ancora progettare un oggetto e vederlo realizzato subito grazie alla stampante 3D con il docente IED¬†Stefano Carta Vasconcellos¬†nel laboratorio di¬†Product Design, o testare con mano nel laboratorio di¬†Fashion Design¬†le tecniche di realizzazione e personalizzazione di una Tshirt con la supervisione di fashion designer professionisti come la docente IED¬†Cristiana Arangino.

Il Creative Day dalle 15.00 alle 18.00¬†sar√† aperto anche al pubblico, impegner√† studenti e interessati nel pomeriggio per quattro ore¬†(la partecipazione √® gratuita)¬†che potranno aggiungersi ai gruppi di lavoro dei laboratori con gli alunni dell’ASL (Alternanza ScuolaLavoro) per scoprire la realt√† quotidiana dei professionisti, lavorare in team, misurarsi con le proprie capacit√† personali e individuare il percorso di studi pi√Ļ adatto alle proprie passioni.¬†Ai partecipanti del Creative Day verr√† rilasciato inoltre anche un attestato di partecipazione.

“Il progetto Alternanza Scuola-Lavoro a mio avviso √® un progetto intelligente e quando ben gestito e ben organizzato pu√≤ dare degli ottimi frutti e risultati”,¬†spiega Monica Scanu,¬†direttrice IED Cagliari. “Quello che a volte manca alla scuola dell’obbligo √® un contatto diretto con il mondo del lavoro e delle professioni, anche nei contesti in cui questo dovrebbe essere presente, come da esempio gli Istituti tecnici (ITIS). Noi, come scuola triennale post-diploma, abbiamo in nuce questa caratteristica di dare ai nostri studenti nozioni, ma soprattutto strumenti e competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro. Siamo disponibili a continuare a collaborare con le scuole ma anche a sviluppare con loro dei progetti pi√Ļ articolati e strutturati, se e quando finanziati anche parzialmente”.

Per partecipare al Creative Day nel pomeriggio¬†(aperto a tutti gli interessati)¬†ci si pu√≤ iscrivere tramite il form¬†che si pu√≤ trovare nel sito ufficiale IED, all’indirizzo:¬†https://www.ied.it/professione/creative-days-cagliari. Per la registrazione basta cliccare sui titoli di proprio interesse o anche su tutti quelli che si desidera conoscere.¬†Per ulteriori informazioni: IED Cagliari – Admission Center:¬†Dott. Omar Murgia¬†– Tel. 039-070/273505 (Cagliari).

Ultima modifica: 10 febbraio 2018