Cagliari, alt ai mercatini nelle piazze affollate: ”Riaprite il Corso alle auto”

“Riaprite il Corso alle auto”. Il traffico automobilistico nel corso Vittorio Emanuele II, solo per il transito, almeno nel primo tratto. È la richiesta di Pierluigi Mannino, consigliere comunale Fdi, in seguito alla decisione della giunta di vietare mercatini e degustazioni nel corso in piazza Garibaldi. “Quando si dice avere “poche idee e ben confuse”, commenta su facebook, “intanto, però, è doveroso fare i complimenti per aver capito, in ritardo, che non si può incentrare l’idea di sviluppo di una città su tavolini e bancarelle. Magari hanno anche capito che le cesure causate dalle pedonalizzazioni “a sentimento” hanno modificato flussi di traffico con conseguente danno all’economia dei luoghi interessati. Questo, magari, li porterà a riaprire, almeno per il semplice transito verso Via Farina, una corsia nella piazza Garibaldi e, sempre per il semplice transito, il tratto iniziale del Corso. La città è un corpo vivo che va tenuto in equilibrio ma voi lo stavate portando all’agonia. Siete ancora in tempo per salvarla. Forse”.

Ultima modifica: 15 novembre 2018