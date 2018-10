Alluvione e danni a Capoterra, la lettera: “Colpa dell’uomo e del disboscamento”

La lettera di Piercarlo Migliori. “Tenendo presente la forte perturbazione che ha colpito il sud Sardegna, è doveroso rammentare che i danni subiti sulla statale 195 sono presumibilmente causati dalla assoluta mancanza di professionalità e accortezza dell’uomo. In particolari delle amministrazioni comunali ,credo abbiano parecchia responsabilità riguardo quanto accaduto oggi. Vorrei ricordare che nei monti di Capoterra si è provveduto ad un disboscamento quasi totale per dar spazio a villette in zone a mio vedere, pericolose. È chiaro che eliminando gli alberi che fino a quando erano presenti fungevano da collante con il terreno. Con la loro eliminazione ,le piogge hanno scatenato un vero e proprio Tsunami che si è poi riversato sulle strade del centro di Capoterra x finire poi la corsa verso il mare. È chiaro che i responsabili che hanno creato questo problema ;hanno modificato il sistema idrogeologico ed così palese che modificando il percorso dell’acqua da qualche parte doveva pur sfociare. Per adesso è andata bene perché non c’è stata nessuna vittima ma lancio un appello agli esperti e li invoglio a esprimere il proprio parere. Perché non si può continuare a dare la colpa al meteo Quando a mio avviso la colpa di questo disastro resta in capo a l’uomo”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018