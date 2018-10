Alluvione ad Assemini, muore anche il cane Zagor di Tamara: si cercano un gattino e un altro suo cane. Dispersi dopo la morte della padrona nell’alluvione, oggi il tragico ritrovamento di Zagor. Ma c’è anche Kira, altra cane di Tamara, e il suo gattino rosso Leo ancora da ritrovare. L’appello social degli animalisti: “A tutti i miei contatti di Elmas/Assemini/Sestu (Cagliari) e zone limitrofe: si ricercano questi due cani, ZAGOR (nero focato) e KIRA ed il gatto rosso LEO che vedete nelle foto, scomparsi mercoledì .

Un terzo cane è già stato ritrovato. Sono i cani ed il gatto di Tamara, la ragazza deceduta durante l’alluvione ed erano in macchina insieme alla famiglia.Vi chiedo la cortesia di condividere a tutti i vostri contatti in zona perché più condivisioni vuol dire più possibilità di ritrovarli. Possiamo solo sperare che siano riusciti a mettersi in salvo”. In serata il triste aggiornamento: Zagor è stato trovato morto, ore disperate per trovare gli altri due.

Ultima modifica: 14 ottobre 2018