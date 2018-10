“All’Ospedale Civile di Oristano un anno e mezzo di attesa per una visita specialistica”

File interminabili che durano diverse ore e, per finire, più di un anno e mezzo di attesa per una visita specialistica. Questo è quanto accade all’ospedale civile San Martino di Oristano. “Oggi sono andata all’ospedale perché dovevo prenotare una visita specialistica. Alle 12,05 ho preso il numeretto 150 con ben 53 persone prima di me; alle 13,25 finalmente è toccato a me e con gran sorpresa la visita è per il 7 giugno 2019. È assurdo che si debba aspettare tanto tempo in fila e poi avere la visita a metà dell’anno prossimo” racconta una donna.

Ma non è l’unico episodio accaduto questa mattina. “Sei stata anche fortunata a metterci “solo” un’ora. Io sono andata per prenotare alle 9 di mattina e ne sono uscita alle 11.30 in gravidanza di 8 mesi” spiega un’altra donna in un gruppo social dedicato a Oristano. “Eravamo in tanti e arrabbiati”. Inoltre, sempre in base alle numerose segnalazioni, non sarebbe nemmeno possibile prenotare per telefono. “Al 1533 non risponde mai nessuno così come allo 070/474747”. “Perché un paziente deve aspettare al 7 giugno 2019 per fare una visita ad Oristano? Perché noi di Oristano la maggior parte delle volte veniamo mandati a Cagliari? Perché alla fine dobbiamo andare a fare una visita a pagamento? Chi di dovere, ci dia risposte adeguate in merito. Non tutti possono andare a pagamento”. Ma questo non accadrebbe solo a Oristano. “Non è solo ad Oristano; mio marito aveva bisogno di una visita; noi andiamo a Monserrato. Per tutta l’estate abbiamo chiamato al cup e niente da fare; all’ ultima chiamata effettuata ci hanno risposto e prenotato per settembre 2019; alla fine siamo partiti e andati con tutti i documenti e hanno prenotato per il 5 novembre. Lui è in cura li è ha bisogno di un controllo ogni 3 6 mesi”.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018