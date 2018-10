Allerta meteo a Pirri: “Stanotte niente mastelli per i rifiuti in strada”

Municipalità di Pirri: arrivano le disposizioni straordinarie sulla raccolta differenziata. In considerazione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, i cittadini della Municipalità di Pirri residenti nelle zone interessate dal fenomeno alluvionale sono invitati a non esporre oggi (mercoledì 17 ottobre) i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti. Nella mattinata di domani (giovedì 18 ottobre), saranno forniti opportuni aggiornamenti in funzione dell’evolversi delle condizioni meteo.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018