Allerta meteo, è ufficiale: “Scuole, uffici, parchi, biblioteche e cimiteri chiusi a Cagliari e Città Metropolitana”

Provvedimento necessario a seguito delle indicazioni della Protezione Civile. Chiusi anche gli uffici pubblici, i parchi, gli impianti sportivi, i musei, le biblioteche e i cimiteri Disposta per domani giovedì 18 ottobre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Cagliari,

Viste le indicazioni di allerta massima della Protezione Civile Regionale, in particolare per le zone più colpite dalle alluvioni del 10 e 11 ottobre, il sindaco Massimo Zedda ha disposto per domani, giovedì 18 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Cagliari. Lo stesso, con ordinanze specifiche, stanno facendo tutti i sindaci dei Comuni della Città Metropolitana: Quartu Sant’Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta.

A Cagliari saranno chiusi gli uffici pubblici, i parchi, gli impianti sportivi, i musei, le biblioteche e i cimiteri. Per la giornata di domani è sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, per cui non saranno validi i divieti di sosta normalmente previsti.

