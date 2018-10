È stata diramato dalla Protezione Civile regionale un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico di criticità moderata (ARANCIONE). “Sono state attivate tutte le misure di prevenzione previste per la città di Cagliari e per la Municipalità di Pirri”, ha scritto nella propria pagina facebook il sindaco Zedda.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018