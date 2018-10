Allerta gialla in tutta la Sardegna domani per rischio idrogeologico

La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso: per tutta la giornata di domani, sull’intera Sardegna, è prevista una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico, ossia per il rischio riferito ai pericoli dovuti a fenomeni quali frane, ruscellamenti in area urbana, alluvioni dei corsi d’acqua del reticolo minore ed effetti dovuti a fenomeni temporaleschi.

Si ricordano le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di rovesci di temporali e fulmini, consultabili a questo link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34730 e http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34731

Ultima modifica: 5 ottobre 2018