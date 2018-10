Allerta gialla, i sindaci di Pula e Capoterra: “Evitate gli spostamenti con le auto, non sostate lungo i fiumi”. Ecco tutte le zone interessate dalla nova criticità del maltempo, in arrivo forti temporali. L’allarme è stato lanciato dal sindaco di Capoterra Francesco Dessì e dalla sinndaca di Pula Carla Medau che scrive: “Condivido con voi l’avviso di allerta meteo di questo pomeriggio, con un livello di criticità ordinaria, gialla. Dalle ore 18.00 del giorno 15 ottobre 2018 alle ore 23:59 del giorno 16 ottobre 2018.Sono previsti temporali e forti piogge. Vi invito a usare la prudenza soprattutto negli spostamenti con le auto e a non sostare in luoghi vicini a fiumi e canali”.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018