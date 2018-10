Allerta altissima nel Sarrabus: a San Priamo Chiesa aperta tutta la notte per gli eventuali sfollati. Ecco il messaggio che diventa virale di Giovanna Cuccu: “Avvisiamo per chiunque abbia bisogno a San Priamo presso la chiesa parrocchiale di San Priamo, le porte sono aperte ci sono i ragazzi che accolgono chiunque abbia bisogno anche solo se per paura hanno bisogno di allontanarsi dalla propria casa c’√® anche una postazione dei vigili del fuoco vicino che monitorizza tutta la zona per qualsiasi necessit√† anche per chi in questo momento sta rischiando la propria vita e ha bisogno di un punto al riparo o semplicemente a un bagno √® il ben venuto speriamo solo che questa notte passi in fretta”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018