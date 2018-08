Allarme a Sinnai: cavi dell’alta tensione tra cunette e recinzioni

“I cavi dell’alta tensione della corrente elettrica che passano liberi senza protezioni nelle cunette o addirittura appesi alle recinzioni metalliche dei terreni privati mettendo a rischio l’incolumità di tutti soprattutto dei bambini che ignari del pericolo giocano liberamente nelle strade montane”.

L’allarme arriva dalle montagne del Comune di Sinnai, frazione di “Cuili Lepori” al Km. 23,500 della SS 125.

“Nel periodo dove si discute la sicurezza dei ponti si trascurano altre situazioni meno complesse ma sempre di notevole pericolosità”, denuncia Paolo un lettore di Cagliari online, “scrivo questo affinché qualche responsabile o addetto alla sicurezza del Comune di Sinnai faccia quello che non ha fatto in fase di realizzazione dei lavori in questione o meglio prenda qualche provvedimento per risolvere questo problema. Faccio inoltre presente che nei luoghi in questione si sono verificati nei giorni scorsi diversi temporali e l’acqua che scorreva nelle cunette immergeva i cavi elettrici rendendoli ancora più pericolosi.

Spero vivamente che i provvedimenti vengano presi subito prima che qualcuno si faccia male”.

