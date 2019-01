Allarme gelate e neve in Sardegna dalle prossime ore, sos della Protezione Civile: obbligo catene sulla 131, ecco dove

“A PARTIRE DALLA SERATA DI OGGI (11/01/2019) E FINO AL MATTINO DI DOMANI (12/01/2019) SULLA SARDEGNA SI AVRANNO ANCORA TEMPERATURE MINIME DIFFUSAMENTE BASSE (INFERIORI A 2°C IN PIANURA). DALLA NOTTATA E FINO A DOMANI MATTINA SI PREVEDONO GELATE DIFFUSE”. Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione GELATE: massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza ANAS n. 91 Prot n. CCA-0047173-P del 06.12.2012. Le norme di comportamento da adottare prima,

Ultima modifica: 11 gennaio 2019