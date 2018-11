Allarme a Cagliari, scomparso un quindicenne

Lo cercano amici e parenti. E’ scomparso da ieri Lorenzo Vadilonga, 15 anni, cagliaritano. Ha finto di entrare in un’autoscuola al Quartiere del Sole e ha fatto perdere le tracce. La cellula del suo telefonino è stata captata per l’ultima volta ieri tra via Roma e la Marina alle 16 e 45. Lorenzo Vadilonga è alto 1, 70 cm, è magro, ha i capelli castani e la carnagione chiara. La momento della scomparsa indossava i jeans e un giubbotto Armani nero, con felpa e cappuccio rosso. Vive a San Sperate ma quotidianamente frequenta Pirri, Sant’Elia e piazza Yenne. Per le segnalazioni sono disponibili i numeri 3406161699, 3384529247 3406161690.

Ultima modifica: 23 novembre 2018