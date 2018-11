Allagamenti anche a Quartu, ecco la situazione in via Nenni nella foto inviata dal nostro lettore Aldo “Come passano le auto spingono dentro l’acqua nel mio deposito. Deve intervenire la protezione civile mettendo le transenne per deviare il traffico. Di fronte al mio magazzino abita un anziano al piano terra che non può camminare”.

Ultima modifica: 4 novembre 2018