Alla carica su Cagliari e hinterland: ecco tutti i centri commerciali e gli ipermercati in arrivo

A Cagliari l’ex Biho di via Dante. E a Selargius Maurys. La carica della grande distribuzione va avanti senza sosta. E procede inesorabile nelle guerra al piccolo commercio cittadino delle tradizionali vie dello shopping. Ecco la mappa dei centri commerciali in arrivo.

La situazione. Tra città e area vasta ci sono il polo commerciale di Quartucciu costituito da Le Vele (26 mila e 400 mq) e Millennium (leisure center di 18 mila mq), quello di Sestu con La Corte del Sole (29 mila 700 mq) e Sardinia outlet village (20 mila mq) e i due Auchan di Santa Gilla (22 mila mq) e Marconi a Pirri (20 mila), e questi ultimi due saranno ingranditi. Tutti in competizione con l’area commerciale del centro, sia la parte storica (via Roma, largo Carlo Felice, via Manno e via Garibaldi) che quella “nuova” di via Alghero, via Paoli e via Dante. Ma anche il centro città sta cambiando: addio alle piccole attività familiari, proliferano invece i franchising e assumere iniziative comuni diventa molto più complicato.

Ma i colossi del commercio, sia dell’alimentare ma non solo non mollano. Il supermercato all’ex Eftas di San Bartolomeo è l’ultimo esempio. Ecco tutti i progetti in dirittura d’arrivo in città e nell’hinterland.

Ex Biho di via Dante. La società Igm di Villacidro vuole realizzare una media struttura di vendita (mista, 80% alimentare, 20% non alimentare) che potrebbe nascere in una zona centrale della città, accanto agli impianti sportivi del complesso dell’Ossigeno e a breve intercettata dalla metropolitana leggera. Secondo il progetto, i locali che ospiteranno le attività commerciali sorgeranno al piano terra di due distinti fabbricati, sede del complesso edilizio denominato “Biho”, attualmente destinati ad ufficio (peraltro mai in attività) e avranno superfici di vendita rispettivamente di 810 mq (fabbricato A) e 535 mq (fabbricato B). Spazio anche a 99 posti auto destinati alla clientela. Gli accessi saranno due: uno da via Dante e l’altro da via De Gioannis.

Raddoppio di Auchan a Pirri. Ben 57 mila in metri cubi in più (che vanno ad aggiungersi ai 130 mila 950 c esistenti) ed un numero di posti auto complessivo, in seguito agli interventi, pari a 2 mila, più 40 per disabili. E la superficie di vendita passerà dagli attuali 15 mila 863 mq a 23 mila 863 mq, con un ampliamento di progetto pari a 8 mila mq. La galleria commerciale esistente sarà riorganizzata a e ristrutturata.

Stadio. Ed ecco i numeri delle aree commerciali del Sant’Elia del futuro: 13 mila 372 mq per lo shopping, mille e 369 per l’eventuale futura espansione comparto commerciale, 2 mila 686 mq di galleria e 153 e 196 per bagni e uffici. Infine nella lottizzazione Oliveto tra via Biasi e via Chiabrera, nel rione Fonsarda, sono in arrivo 11 mila di spazi commerciali, una grande struttura di vendita.

Previsto anche il potenziamento dei centro commerciali di viale La Playa e dell’Auchan a Santa Gilla.

E anche l’hinterland non è da meno. Oltre a Maurys, (3 mila e 800 mq di rivendita giocattoli, ferramenta, e casalinghi) in via del Lavoro a Selargius (dove ha aperto anche Risparmio Casa) c’è il progetto delle ex ferriere di Elmas. Un centro commerciale con una superficie di vendita pari a 46 mila 257 mq, incrementata rispetto a quella inizialmente prevista di 27.866 mq, 1.850 parcheggi, strutture polivalenti di uso pubblico e privato. Per il deputato di Unidos, Mauro Pili, che parla di “oltre 700 mila metri cubi all’ingresso della città capoluogo della Regione”, si tratta di “una vera e propria città alle porte di Cagliari”.

E infine Bricoman Assemini. L’edificio (al posto di un vecchio impianto industriale), adibito a punto vendita al coperto, è costituito da un volume rettangolare (realizzato con elementi prefabbricati) di dimensioni di circa 69 x 116 metri, con una superficie coperta complessiva di circa 11 mila mq e altezza sarà di quasi 11 metri. All’esterno troverà spazio un’area per la vendita di merci ingombranti (con la formula drive in, con gli acquisti fatti direttamente a bordo del proprio mezzo) su una superficie di 4 mila 500 mq. Previsto anche un edificio da destinare a locale di ristoro, con superficie coperta pari a 252 mq dotato di area verde e parcheggi pertinenziali.

