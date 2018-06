Un viaggio della speranza e Рsoprattutto Рdella gioia, quello compiuto da una ventina di algerini che, nei giorni scorsi, hanno raggiunto le coste della Sardegna. Tutti giovani e felici, armati di cellulare per scattare delle foto ricordo durante la traversata del mar Mediterraneo. Il video è stato pubblicato su Facebook dalla pagina Haraga Dz Рnon nuova a mettere in rete immagini simili Рha fatto subito il giro del web.

Ultima modifica: 8 giugno 2018