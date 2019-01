Alessio Cragno e Silvia Spano, nozze dietro l’angolo nel 2019: “Ieri, oggi, per sempre…ha detto si!”

Alessio Cragno e Silvia Spano, nozze dietro l’angolo nel 2019: “Ieri , oggi, per Sempre ❤️💍🤵🏻👰🏼 Ha detto si !!”, annuncia il portierone rossoblù sui social network. E lei, la bellissima fidanzata cagliaritana, mostra al dito un anello che chiarisce ogni dubbio: il 2019 sarà davvero un anno speciale per la coppia. E tanti tifosi rossoblù già gli fanno i mgiliori auguri, per quello che è diventato un vero e proprio idolo della tifoseria cagliaritana. Oltre che portiere della Nazionale e uno dei migliori di sempre nella storia del Cagliari, grazie ai progressi maturati negli ultimi anni. E adesso, il fatidico sì dietro l’angolo…

Ultima modifica: 1 gennaio 2019