Alessandra Zedda (Fi): ok alla CittÃ  Metropolitana a Sassari, ma riportiamo l’Ats a Cagliari

“Con l’approvazione della Città Metropolitana di Sassari occorrerebbe rivisitare la geografia dell’assetto degli enti”. Così la capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, Alessandra Zedda, mette spalle al muro la maggioranza da eventuali passi falsi. La numero uno degli azzurri dice sì alla promozione del capoluogo turritano ma a una condizione: “L’azienda unica della sanità sarda, che ha il suo centro nel nord dell’Isola per colmare l’assenza della Città metropolitana, deve tornare a Cagliari – spiega Zedda – E’ un passo fondamentale, in attesa dell’azzeramento della riforma sanitaria che sarà attuato dal centrodestra”.

Mercoledì l’epilogo finale della partita nell’aula di via Roma. Le tensioni continuano ad essere all’ordine del giorno, con il banco che rischia di saltare, ma la capogruppo degli azzurri chiarisce: “Siamo a favore della Provincia di Olbia Tempio, così come della istituzione della nuova veste per Sassari – conclude Zedda – ma si dovranno bilanciare gli equilibri di questa scelta con l’assegnazione a Cagliari dell’Ats”.

Ultima modifica: 14 gennaio 2019