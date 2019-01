Alessandra Calamida è la mamma di un bambino di dieci anni. La notizia del 28enne arrestato per pedopornografia – un caso che ha coinvolto proprio tre piccoli della stessa età di suo figlio – fa riaccendere i fari sulla questione del rapporto tra giovanissimi, cellulari e internet: “Il telefonino, mio figlio, potrà averlo non prima dei tredici anni. Ci sono ancora troppe parti sconosciute, per il momento può solo guardare le fotografie dal mio. A volte chiede di averne uno, ma dieci anni sono un’età sbagliata per utilizzarlo e gestirlo”, afferma la madre. “A volte qualche compagnetto lo prende in giro, ma lui ha capito il senso del mio discorso. Preferisco che abbia più contatti diretti con i coetanei e non attraverso strumentazioni elettroniche. Faccio la nutrizionista, conosco purtroppo tanti casi di bullismo, tra prese in giro per bambini e bambine affetti da disturbi alimentari a ragazzine adescate sulle chat”.