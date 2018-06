Aldo Clemenza, il medico che non teme il ghiaccio dell’Antartide premiato dal sindaco Dessì

Cittadini da premiare a Capoterra: il Sindaco Francesco Dessi, consegna la targa ricordo al concittadino Aldo Clemenza per la partecipazione alla 13ª Missione Winter Over in Antartide dal dicembre 2016 al dicembre dicembre 2017. Il medico anestesista, siciliano di nascita, aveva partecipato alla Missionie Winter Over, il Programma ministeriale di ricerca scientifica che si occupa di glaciologia, fisica dell’atmosfera, climatologia e astronomia di una zona “estrema” non per nulla chiamata Marte bianco dove si susseguono 6 mesi di luce e sei di buio completo. Da 1993 esiste un’area di circa 1.500 mq dove sorge al base concordia che durante i mesi invernali (le temperature si aggirano intorno ai 90° sotto lo zero) rappresenta il micromondo per i 13 partecipanti alla missione: ovviamente impossibile uscire, totale assenza di radio e tv, connessione internet e telefono riservata agli aspetti scientifici e al lavoro dell’equipe (quindi totalmente interdette per l’utilizzo privato).

