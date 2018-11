Alberto Angela tra i ragazzi a Cagliari, pioggia di selfie in attesa di “Meraviglie”, una puntata potrebbe essere dedicata alla Sardegna. E oggi in tantissimi lo hanno salutato e festeggiato al museo: il popolare conduttore è stato immortalato insieme a tantissimi giovani che lo hanno avvicinato. La foto è stata pubblicata su Fb da Gian Marco Farci, per poi finire sulle pagine Fb specializzate.

Ultima modifica: 12 novembre 2018