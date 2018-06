Al via il ventottesimo festival “Narcao Blues” dal 18 al 21 luglio

Edizione numero ventotto per Narcao Blues : dal 18 al 21 del prossimo mese di luglio ritorna il più longevo festival blues in Sardegna, e tra i più apprezzati nel panorama nazionale di questa musica. Un appuntamento immancabile nell’estate musicale isolana, che già nella sua intestazione rimarca l’inscindibile legame con il paese in cui è nato nel 1989, Narcao , nel cuore del Sulcis, a una sessantina di chilometri da Cagliari, e dove ha sede l’associazione culturale Progetto Evoluzione che lo organizza e promuove.



Due set per ognuna delle quattro serate, con il consueto assortimento di stili e di artisti internazionali e nazionali: ancora una volta Narcao Blues declina la formula ben rodata in ventisette edizioni per allestire un cartellone che si inaugura con il concerto, già annunciato, dei Supersonic Blues Machine e un ospite del calibro di Billy F. Gibbons , chitarrista e voce dei leggendari ZZ Top . Un cartellone come sempre all’insegna della coerenza e della qualità delle proposte, allestito con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio delComune di Narcao.



Il programma completo del ventottesimo festival internazionale Narcao Blues verrà presentato alla stampa martedì 26 giugno a Cagliari, nella sede della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta, 2.

