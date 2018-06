Al via le anteprime del Cala Gonone Jazz Festival

Mercoledì 20 giugno, all’Area Archeologica Serra Orrios, ore 19:30, il primo spettacolo dell’edizione 2018 sarà i “I custodi del Tempo”, tratto dal romanzo di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra leggeri con il Quartetto Elikes, il Coro Prama ‘e Seda e la voce narrante dell’attore Giovanni Carroni, reduce dal successo teatrale di Macbettu.

Lo spettacolo è un adattamento teatrale in cui letteratura, recitazione, canto corale e musica strumentale si incontrano e si confrontano alla ricerca di un terreno comune.

Le bellissime pagine del memorabile romanzo di Sergio Atzeni, in uno stile fantastico e trasognato, narrano l’epopea tragica e grandiosa del popolo sardo, una fonte di ispirazione per la composizione per la colonna sonora che cerca di sottolineare la magia e la difficoltà della storia isolana.

Il ruolo del coro e dei musicisti è, come nell’antico teatro greco, di fare da contrappunto e da sfondo alla narrazione teatrale che si dipana lungo i secoli, che dalle “sterminate antichità” arriva fino alla morte della “Reina d’Arborea” Eleonora, terminando con l’invasione spagnola e la resa dei sardi, le cui eroiche imprese verranno tramandate ai posteri. I suoni sono al servizio della parola, e cercano di evidenziarne colori, emozioni, sapori e paesaggi della storia sarda per poter maggiormente riflettere sulla nostra memoria passata e sul nostro futuro.

Non solo musica e letteratura mercoledì 20 giugno: gli archeologi Andrea La Torre e Luca Pellegrini vi invitano, sin dalla mattina, a scoprire l’antica arte della fusione del bronzo nella magnifica cornice del Villaggio Nuragico di Serra Orrios. L’associazione Culturale l’Intermezzo e il Museo Archeologico di Dorgali, in collaborazione con la Pro Loco Dorgali presentano “Archeologia Sperimentale sulla fusione del bronzo” che prevede tre incontri durante la giornata: 10:30; 16:00 e 18:00.

In occasione dell’evento, i visitatori di Serra Orrios, pagheranno il consueto biglietto d’ingresso al sito: € 5,00 adulti, € 2,50 bambini.

Il costo del biglietto per l’anteprima del Cala Gonone Jazz Festival è di €10,00, disponibili con prevendita sul sito http://www.boxofficesardegna.it, nei punti convenzionati e in loco il giorno dello spettacolo.

Ultima modifica: 18 giugno 2018