Al via la nuova stagione “Scirocco” al Teatro di Sanluri

Domenica 20 gennaio ore 19,30 al Teatro Comunale di Sanluri si aprirà la nuova Stagione teatrale “Scirocco” che durerà dal 20 Gennaio al 9 Giugno 2019, realizzata da Abaco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Regione Sardegna. Il programma propone un nutrito cartellone di appuntamenti domenicali con spettacoli ed artisti del panorama nazionale e internazionale, che propongono l’interazione di diversi linguaggi artistici, dal teatro alla danza, dalla musica classica d’opera e contemporanea al teatro-circo, dalla mostra di pittura ai recital capaci non soltanto di intrattenere e divertire ma anche di far riflettere su tematiche importanti. Con l’ironia, la tragicità e l’impegno che da sempre connota gli spettacoli proposti a Sanluri, sotto la direzione artistica di Rosalba Piras e Tiziano Polese, la Stagione promette una “ventata” di emozioni e novità ad un pubblico di tutte le età.

Domenica 20 gennaio la mostra inaugurale “Tra Sogno e Realtà” propone le interessanti opere di due artisti, Stefania Polese e Federico Cerulla, i cui linguaggi, sebbene differenti, si amalgamano e fondono armonicamente in una suggestiva esposizione, che sarà visitabile gratuitamente dal 20 Gennaio al 9 Giugno. I volti di donna creati da Stefania Polese appaiono intriganti e riflessivi nelle opere di ispirazione naif. Le composizioni in acrilico e acquerello sono impreziosite da colori ramati e dorati che valorizzano l’aspetto decorativo, accentuando la sensualità delle figure, evocanti le posture di Gustave Klimt. Nei lavori di Federico Cerulla forme sinuose si stagliano in mezzo a un’esplosione di colori primari che scomposti formano vortici cromatici. La visione dentro il dipinto è scomposta fino ad assumere forme e impressioni diverse, con tecniche di illusione prospettica che dilatano e trasformano la realtà

Dom 3 febbraio sempre alle 19,30 in scena La Serva Padrona l’opera settecentesca di Giovanni Battista Pergolesi per solisti, mimo e orchestra a cura di Incontri Musicali diretti dal M° Giacomo Medas; il 17 febbraio le grandi scene d’Amore dei classici con Amori da Palcoscenico del Teatro del Segno; si passa alla danza il 3 marzo con Perseo e Medusa di Asmed Balletto di Sardegna; il 17 marzo è la volta di Abaco con il Favoloso Andersen dedicato a grandi e piccini; il 31 marzo in arrivo dalla Spagna gli acrobatici Circadì con Nostos tra danza-teatro-circo; mentre il 14 aprile sarà l’originale messa in scena di La Casa di Bernarda Alba di Garcia Lorca dell’Effimero Meraviglioso; Il 5 maggio Gerardo Ferrara presenta il recital contro la mafia dedicato a Peppino Impastato alla presenza del fratello Giovanni; il 19 maggio lo spettacolo, vincitore del Concorso Città di Cagliari, C’era una volta Petrolini de La Maschera; per finire il 9 giugno con Su Muru Prinzu- Il muro incinto di Bocheteatro sul grande artista sardo Costantino Nivola.

A conclusione di ogni serata, ad ogni spettatore sarà data la possibilità di compilare, in maniera divertente ed anonima, un modulo con indice di gradimento da 1 a 10 sullo spettacolo appena visto. L’iniziativa, già sperimentata lo scorso anno, ha avuto un grande riscontro e la preziosa collaborazione dei partecipanti ha fatto registrare un positivissimo risultato complessivo molto vicino al 10.

Info e prenotazioni: Abaco – aabaco@gmail.com –

Ultima modifica: 18 gennaio 2019