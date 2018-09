Al “Terralba Extra Sound” Lo Stato Sociale, il fenomeno pop dell’anno

Il Terralba Extra Sound arriva finalmente al più grande spettacolo del weekend in Sardegna. Sabato 22 settembre, la Piazza Caduti su Lavoro di Terralba vedrà recuperare la serata rinviata lo scorso 23 agosto quando la pioggia rese impraticabili le esibizioni delle band previste. Non mancherà nulla dei propositi messi in piedi dagli organizzatori alla vigilia: oltre 6 ore di musica, divertimento, tre dj set, concerti live inediti e per certi versi unici.



Tornano i 5 “regaz” de LO STATO SOCIALE: il fenomeno pop-indie dell’anno invaderà Terralba con i propri colori, i sorrisi, i balli e l’allegria. Reduci dal successo clamoroso ottenuto al Festival di Sanremo con la “vecchia che balla” ed un inaspettato secondo posto, Lodo Guenzi e compagni – nell’ UNICA DATA SARDA del loro tour – accompagneranno i presenti in un lungo viaggio di emozioni, dalle prime canzoni della propria produzione fino agli ultimi due grandi successi come “Una vita in vacanza” e “Facile”, senza disdegnare i brani irrinunciabili dei loro live, cantanti a squarciagola sia dai fan che dagli ascoltatori occasionali. Cinque pazzi scatenati che alzeranno anche in Sardegna l’asticella della loro esibizioni, in una festa dove tutto può accadere. Come dicono loro: suonare non basta ma occorre che accadano cose insolite e straordinarie sul palco. Un live imperdibile per tutti i fan della band e non solo.



Prima e dopo la band guidata da Lodo Guenzi ci saranno altri momenti musicali di ottima levatura: Fabio Testoni, storico chitarrista degli Skiantos col nome di DANDY BESTIA, si unirà alla band oristanese SONIC MARBLES per effettuare un bel tributo alla demenziale compagine bolognese che tra gli anni 70 e gli anni 90 hanno definito con intelligenza la sintesi musicale e sociale di quegli anni; Andrea Camedda, meglio conosciuto come FRIZZ, dimostrerà la bontà del rap made in Sardinia presentando pezzi come “Girallargo”, “Vestito di rabbia” e “Rimozione forzata” che lo hanno lanciato all’attenzione di esperti del settore e del pubblico; il progetto de UNA FESTA TRANQUILLA avrà il bel compito di chiudere la serata con un after party tutto da ballare con serenità e buone vibes. Tre deejay, tre soluzioni stilistiche e sonore differenti che soddisferà i palati dei presenti: si alterneranno alla consolle le selezioni di Kippkill, Nicola Usai e AppleGirl.



L’open party sarà garantito dall’aperitivo più social di sempre dell’APEROL SPRITZ TOUR che arriva a Terralba con il van dell’Happy Together, e dagli speaker di Radio Sintony, una delle radio più note a livello nazionale ed isolano, con oltre quarant’anni di esperienza al servizio della quotidianità degli ascoltatori sardi che ancora oggi la certificano come “La Frequenza che fa la Differenza”.

Ultima modifica: 18 settembre 2018