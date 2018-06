“Al Poetto montagne di alghe ammassate per la gioia di zanzare e mosche. Zedda, quando intervieni?”

di Paolo Rapeanu

“È impossibile sperare di non essere punte da una zanzara, passando davanti ai pontili di Marina Piccola. Ci sono tantissime alghe tutte ammassate e abbandonate ormai da più di due settimane, c’è un pericolo per la salute di noi bagnanti”, scrive Gloria P, 32enne di Cagliari, che ha scritto al nostro numero WhatsApp, mandandoci anche una foto: “Le zanzare e le mosche sono a decine, tutte svolazzanti e non se ne vanno nemmeno con le cannonate, ho una rabbia che non ne avete idea, io frequento il Poetto soprattutto all’alba e al tramonto per poter respirare aria pulita, ma così è impossibile”.

“Perché il sindaco Zedda e il Comune non hanno fatto ancora nulla? Al mare vedo tantissimi turisti inglesi, spagnoli e olandesi che passano davanti alle montagne di alghe e come me ne restano schifati. Oltre al fatto che le punture di zanzara non sono mica piacevoli”.

Ultima modifica: 9 giugno 2018