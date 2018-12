Al Kok ti aspetta per il tuo outfit di capodanno con il 20% di sconto!

Il negozio di abbigliamento Al Kok si trova a Pirri in via Italia 41/A.

Il progetto nasce nel 2012, frutto di anni di esperienza nel settore dell’abbigliamento.

“La mia avventura inizia in seguito ad una voglia innata di voler esprimere, attraverso la moda, il mio essere. Decido di far tesoro del mio bagaglio di esperienza e, armato di coraggio, do vita alla mia azienda.

Il mio cliente è colui che ha voglia di novitĂ e cambiamento, non solo per le occasioni speciali, ma anche nel quotidiano, al fine di esprimere se stesso sempre”.

Al Kok soddisfa tutte le tue esigenze, dall’abbigliamento street fashion alla cerimonia, donna, uomo e bambino da 8 a 16 anni.

La scelta ricercata dei capi permetterĂ a tutta la famiglia di vestire Al Kok.

Adesso aspettiamo solo te!

Ultima modifica: 25 dicembre 2018