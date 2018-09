Questi occhi chiedono solo di poter dare e ricevere amore.

Aiki ha circa due anni di vita e in così poco tempo ha già subito un abbandono ed ora si trova nel canile di via Po a Cagliari.

È un maschietto sterilizzato di taglia media (11 kg) ed è molto dolce ed affettuoso. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per trovargli una famiglia SERIA che lo ami DAVVERO e che gli faccia dimenticare l’abbandono subito. Grazie di

