Aifa richiama altri lotti di collirio Benoxinato dalle farmacie: “Aspetto non conforme”

AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, ha disposto il ritiro della specialità medicinale BENOXINATO CL*30FL 0,5ML 0,4% – AIC 031579055 della ditta Alfa Intes Srl. Nello specifico oltre il lotto n. 7193 scad. 09-2020 del 15/10/2018 il ritiro include altri tre lotti e cioè 8085 scednza 05-2021, 8086 scadenza 05-2021e 8087 scadenza 05-2021. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta della ditta produttrice, relativa alla segnalazione del Policlinico di Modena, concernente “colorazione tendente al giallo” in una confezione del suddetto medicinale. La ditta Alfa Intes ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare. Benoxinato Cloridrato Intes è un farmaco, appartenente alla categoria degli Anestetici locali e serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Congiuntivite.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018