“Aici bistianta a Quartu”, domenica la 13^ edizione della sfilata degli abiti tradizionali

Si è svolta stamattina nella Sala Affreschi dell’ex Convento dei Cappuccini la conferenza stampa di presentazione dell’evento ‘Così vestivano a Quartu – Aici bistianta in Quartu’, organizzata dall’Associazione Folk Culturale Su Idanu, con il patrocinio del Comune e in programma domenica 16 settembre alle 19 nei giardini di parco Matteotti.

Nel corso della presentazione il Presidente dell’Associazione Su Idanu Lucio Carboni ha ricordato che “quella del 2018 rappresenta la 13a edizione della manifestazione. È stato un crescendo continuo del nostro lavoro di ricerca che ha permesso di arrivare a una varietà e completezza del repertorio di cui andiamo fieri. Si tratta di abiti che fanno ormai parte del patrimonio dell’associazione, messi a disposizione della cittadinanza in occasione di una manifestazione che già gli altri anni ha dimostrato di piacere tantissimo ai quartesi. Tutto a dimostrazione del grande attaccamento di Quartu alle tradizioni popolari. Per la sfilata abbiamo studiato un percorso apposito, con l’intento di valorizzarli tutti”.

Gli abiti che verranno esposti durante l’evento rappresentano infatti uno spaccato completo della Quartu che fu. Sono rappresentati le diverse fasce sociali e i vari mestieri che venivano sfolti in città dall’inizio dell’Ottocento sino alla metà circa del secolo scorso. Così come tanti sono i concittadini che con orgoglio prenderanno parte alla sfilata.

“Quartu non è una città dormitorio come molti vorrebbero rappresentarla – ha aggiunto il Sindaco Stefano Delunas -. Non è vero infatti che non ha granché da offrire. Ha tanta storia e una tradizione invidiabile, e infatti tanti quartesi in passato hanno saputo distinguersi ben oltre i confini cittadini. Abbiamo ancora tanto da riscoprire e proprio per questo reputo molto meritevole il lavoro di associazioni come Su Idanu, che ben rappresenta la tenacia e l’orgoglio nel lavoro di continua ricerca, oltre che riproposizione, delle nostre tradizioni”.

“Per un Sindaco – ha proseguito il Primo Cittadino – è sempre bello vedere questo fermento culturale, che si rinnova anche nelle più significative feste popolari e religiose. E oltre ai pani e i dolci, anche quella dei costumi per Quartu è una tradizione importantissima. Inoltre abbiamo altri percorsi da intraprendere e approfondire: penso allo sbarco dei francesi e al voto del Santo guerriero Efisio, con la nostra confraternita molto legata a quella di Cagliari. Quartu è una città solidale e accogliente, mostrando le nostre tradizioni potremo valorizzarla al meglio. Grazie al presidente Lucio Carboni e a tutti i soci che tra mille difficoltà non demordono e portano avanti questo lavoro”.

Ultima modifica: 13 settembre 2018