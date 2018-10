Aias, senza stipendio da 11 mesi: lavoratori del Sulcis in rivolta

Via allo stato di agitazione del personale di Aias Cagliari delle strutture operanti nell’ex Provincia di Carbonia e Iglesias. Le ragioni che, in mancanza di accordo, porteranno alla dichiarazione dello sciopero risiedono nel mancato o parziale pagamento di circa 10/11 mensilità da parte di AIAS. Lo comunicano le OO.SS. del Sulcis.

Il personale, da questo momento, si atterrà strettamente alle mansioni del proprio profilo professionale e, non essendo in condizioni di anticiparne i costi, non utilizzerà più il proprio mezzo di trasporto per svolgere l’attività professionale a domicilio.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018